"Ci risiamo. Romelu Lukaku ha fatto una nuova giravolta, ha cambiato idea, ha cambiato il referente da ascoltare, ha cambiato forse... cuore". Inizia così la disamina che Tuttosport fa dello storico del belga, "un uomo di 30 anni pronto a giurare amore eterno a una bandiera, salvo poi virare verso altri lidi". Un atteggiamento non è di certo nuovo alle cronache. Da ragazzo legato a Mino Raiola, passò a Pastorello, per poi andare alla Roc Nation e affidarsi infine a legali di fiducia quali Ledure.

Una tradizione, quella sua di cambiare facilmente idea, la cui 'nascita' è rintracciabile nell'estate 2017, quando dopo l’ottima stagione all’Everton tutti pensavano al grande ritorno al Chelsea, "che lo aveva accolto 18enne - ricorda TS - ma non aspettato e che lo rivuole su indicazione di Antonio Conte, futuro mentore" ma il belga scelse lo United di Mourinho, "ma anche di Ibrahimovic e Mkhitaryan, entrambi assistiti da Raiola", il feeling con i Red Devils non esplode e, decisivi "i primi scazzi con Ibrahimovic e nell’aprile 2018 l’addio a Raiola", la stagione successiva è "un lento sopportarsi con l’assalto nell’estate 2019 di Inter (su volere di Conte) e Juventus".

Già all'epoca il derby d'Italia con i bianconeri sembrava poter minare il tanto agognato e promesso matrimonio, ma a risolvere tutto ci pensa Paulo Dybala che nello scambio, per il quale i bianconeri avevano già trovato l'intesa, con la squadra di Manchester per invertire i centravanti, la Joya dice di no, mandando la trattativa all'aria e Romelu all'Inter. Con Conte l'attaccante trova la versione migliore di sé culminata con lo scudetto del 2021 che fece del giocatore il grande idolo della folla. Ma solo qualche mese dopo il Chelsea "gli mette sotto il naso un contratto da oltre 12 milioni", offerta che ingolosisce Lukaku che, per amore di 'senso di rivalsa e rivincita' di cui parla lo stesso giocatore spiegando la scelta, fa fruttare all'Inter 115 milioni di euro. Ma anche questo nuovo amore dura poco e a capodanno 2021 concede la celeberrima intervista a Sky "dove ammette di amare l’Inter, di voler tornare in Italia, ma 'mai mai mai mai mai' a Milan e Juventus"... Ma anche questa volta l'amore è durato poco.