La prova contro lo Spezia dovrebbe essere servita a Lautaro Martinez per strappare una maglia da titolare contro il Milan in Coppa Italia . L'ultima stracittadina vinta dall' Inter porta la firma dell'argentino, che siglò una doppietta nel 3-0 del 21 febbraio 2021. "Per Lautaro, sotto gli occhi di uno dei totem dell’Inter morattiana ( Adriano è ancora recordman interista per gol segnati in Champions ) è l’occasione di staccare Zlatan Ibrahimovic nella classifica dei cannonieri nerazzurri di ogni tempo (i due sono appaiati a 66) e di avvicinare il brasiliano che è 16° con 74", ricorda Tuttosport .

Nella prossima finestra di mercato servirà una nuova immissione di liquidi. Per Lautaro non mancano gli estimatori, dall'Atletico Madrid al Barcellona (che si sarebbe rifatto sotto), fino a Tottenham e Arsenal in Premier League. Ma per pensare al mercato c'è tempo, ora bisogna concentrarsi sulla Coppa Italia, ad oggi l'unica competizione di quest'anno in cui l'attaccante non ha segnato.