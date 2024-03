Lautaro Martinez, Benjamin Pavard e Federico Dimarco sono rimasti fuori per tutta la partita contro il Bologna. Un titolare per reparto, in pratica, una scelta ponderata. Secondo Tuttosport, dovuta al fatto che Inzaghi ritiene dli interpreti di questi due ruoli quelli che avviano il turbinio necessario per sgretolare le resistenze avversarie con passaggi rapidissimi e sovrapposizioni.

Nel gioco dell'Inter, Pavard diventa una mezzala aggiunta e Dimarco un'ala, che infatti conta 4 gol e 6 assist. L'azzurro, tra l'altro, aveva saltato le giornate di campionato anche prima del ritorno col Benfica e dell'andata con l'Atletico Madrid. Ad oggi gli viene riconosciuto uno status da indispensabile, in più è ben chiaro a Inzaghi lo sforzo che compiono gli esterni nel suo 3-5-2.