Tra le pagine di Tuttosport si tocca anche il tema degli agenti di Lautaro Martinez. Dopo le smentite social sulle voci legate alla compagna Agustina Gandolfo, resta una vicenda ancora da chiarire. Dall'Argentina riferiscono che gli attuali procuratori Beto Yaque e Rolando Zarate non abbiano accolto di buon grado le ennesime indiscrezioni circolate sul Toro, ma a differenza di qualche mese fa (quando avevano bollato come «fake news» una possibile partnership con Jorge Mendes) hanno preferito la via del silenzio. "Nessun commento ufficiale, o ufficioso, sulla situazione. E di conseguenza nessuna definitiva smentita sulla possibilità che papà Martínez – o qualche agenzia rivale - prenda davvero la procura del ragazzo di Bahia Blanca" scrive TS.

