Il rinnovo con forte ritocco all'ingaggio firmato solo qualche mese fa con l'Inter non toglie la possibilità che Lautaro Martinez possa finire altrove. Secondo quanto riporta Tuttosport, in estate ci sarà un viavai di attaccanti in Europa e "qualcuno potrebbe bussare alla porta nerazzurra (ma serviranno almeno 70-80 milioni per prenderlo)".