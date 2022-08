Cinque gol con cinque marcatori differenti, 38 conclusioni e 17 in porta. I primi numeri dell'Inter in campionato, illustrati da Tuttosport dopo due partite, fanno intendere come i nerazzurri abbiano potenzialità offensive enormi. "Soprattutto il feeling fra il 10 e il 90 appare inalterato, “piccolo” particolare che non può che far sorridere il tecnico in attesa che gli automatismi dell’intera squadra tornino quelli dei tempi migliori e che il belga (e pure Gosens a sinistra) si integrino al meglio negli ingranaggi". Il 10 e il 90 sono ovviamente Martinez e Lukaku, 140 gol complessivi in nerazzurro, 65 per il centravanti tornato a Milano e 75 per l'argentino che ha appena raggiunto Facchetti e Milito.