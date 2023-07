Il silenzio di Romelu Lukaku spaventa l'Inter e fa sperare la Juventus. Questo, in sintesi, quanto riferisce Tuttosport tra le sua pagine, confermando che ieri, dopo aver trovato finalmente l’accordo con il Chelsea per ottenere Big Rom grazie all’intesa da 35 milioni di euro più 5 di bonus, il club nerazzurro non è riuscito ad avere risposte né dal giocatore né dal suo agente per chiudere l’affare.

"Dopo i primi tentativi finiti a vuoto, dopo aver pensato che non ci fosse campo o il telefono fosse finito in “silenzioso”, tra Beppe Marotta e i dirigenti nerazzurri è cominciato a crescere un dubbio, condiviso con i colleghi del Chelsea. Ovvero che Lukaku avesse sull’altro piatto della bilancia un accordo con un altro club - si legge su TS -. E il timore ha iniziato a virare su qualcosa di più profondo quando è emerso che in effetti un contatto tra la Juventus e il club londinese c’è stato e l’offerta sarebbe sostanzialmente analoga". Per l'attaccante, invece, sarebbero pronti 11 milioni a stagione grazie al decreto crescita che si tradurrebbero nello stesso esborso in corso per Vlahovic, la cui cessione (al momento non c'è trattativa con il PSG) è fondamentale per tentare l'affondo sull'ex United. Un intrigo che secondo il quotidiano tra oggi e domani potrebbe vedere la fumata bianca in casa nerazzurra, anche se in questo momento è davvero un rebus. Anche perché il rapporto tra l'Inter e l'agenzia che cura i diritti d’immagine di Lukaku non sarebbe al top.