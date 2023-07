In attesa dell'amichevole contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic prima di quella con il Psg di Milan Skriniar, partite durante le quali Inzaghi dovrà al 99% al giovane Filip Stankovic, al partente Radu e al nuovo terzo Di Gennaro, anche nella giornata di ieri i nerazzurri non sono riusciti ancora a stringere la mano al Bayern Monaco per Yann Sommer. "Le parti si sono confrontante - si le gge su Tuttosport -, ma il Bayern non avendo ancora trovato un nuovo vice da alternare all’infortunato Neuer, non intende lasciare Tuchel senza portieri affidabili per la tournée che lo stesso Bayern disputerà in Giappone".

Anche oggi la dirigenza tenterà ulteriormente la sua strategia tentando di trovare l'intesa ma "è difficile che si arrivi al punto entro domani. Piuttosto, chissà che non possa esserci un contatto diretto in Giappone visto che Ausilio e Baccin sono annunciati in partenza con la squadra", anche se Ausilio e Antonello dovrebbero raggiungere la squadra qualche giorno dopo. Insomma la strada che porta al portiere svizzero dei bavaresi non è immediata in discesa e non si tratta di tempi brevi, un po' come quelli per Trubin dello Shakthar. "Alternative? Per ora l’Inter non vuole cambiare obiettivi, ma Audero della Sampdoria rimane un 'piano B', soprattutto per il ruolo di vice" si legge.