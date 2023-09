"Primo allenamento in gruppo ieri per Klaassen e prima convocazione con possibilità di esordio stasera a San Siro contro la Fiorentina davanti a oltre 72mila spettatori. Il centrocampista ex Ajax, dopo il personalizzato di venerdì pomeriggio, si è unito ai nuovi compagni, ha scelto il numero - il 14, in pieno stile olandese - e da oggi potrà dare il suo aiuto". Lo conferma anche Tuttosport: l'olandese, così come Pavard, andrà in panchina e sarà a disposizione subito di Inzaghi. L'Ajax, nel negoziato, ha ottenuto il 20% dell'eventuale rivendita.