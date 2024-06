Khephren Thuram vuole solo Torino. Dopo che il nome del fratello dell'interista Marcus è stato accostato all'Inter nei giorni scorsi, Tuttosport torna in pompa magna sulla trattativa tra Juventus e Nizza per portare il giocatore alla Juventus. La valutazione dei transalpini è di 25 milioni di euro, ma l'affare (secondo il quotidiano) può chiudersi sulla base di una quindicina e con l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Milik.