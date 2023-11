Allegri non fa calcoli e non pensa all'Inter. L'allenatore della Juventus, garantisce oggi Tuttosport tra le sue pagine, lancerà ancora una volta dal 1' Szczesny e Gatti nel match di oggi contro il Cagliari.

Le otto partite di fila giocate dal polacco avevano fatto nascere l'ipotesi di un turno di riposo per dare spazio a Perin, mentre il difensore è diffidato: vista anche la probabile indisponibilità di Danilo, il rischio di giallo e squalifica per il Derby d'Italia non è di poco conto. Il dubbio, però, è stato spazzato via dallo steso Allegri nella conferenza stampa di ieri.