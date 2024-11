Le ultime ore che precedono Inter-Napoli si aprono con una buona notizia per Inzaghi e per gli interisti che, dopo venti giorni, ritrovano il gigante di titanio Francesco Acerbi. L'ex Lazio è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa con il tentativo di sbarrare le vie verso la porta di Sommer anche all'ex compagno di squadra, l'ex numero 90 ai tempi della finale di Istanbul, oggi numero 11 dei partenopei. Da Haaland a Retegui nella stagione corrente, ai vari Giroud, Osimhen e Immobile nelle precedenti, 'i numeri 9' non godono di particolari fortune di fronte al 15 di Simone Inzaghi, fatto 'fesso' solo da "Vlahovic, nell’1-1 a Torino del campionato scorso" come ricorda Tuttosport che sul confronto con Big Rom ricorda: "Ovviamente per due volte è stato annullato anche Lukaku, il giocatore che spingerà Inzaghi a rilanciare Acerbi piuttosto che confermare De Vrij, reduce comunque dalla buona prova contro l’Arsenal".

Per l'allenatore nerazzurro "Acerbi è il giocatore perfetto per arginare la forza fisica di 'Big Rom', capace dieci giorni fa a San Siro di segnare al Milan proprio con un’azione di sfondamento contro Pavlovic".