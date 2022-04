"Già per il rapporto costi-rendimento, andrebbe fatto un monumento a Inzaghi - si legge sul quotidiano -. Al quale, non va dimenticato, era stato chiesto un posto tra le prime quattro, obiettivo ribadito dopo che l’allenatore ha dovuto “trangugiare” pure il tradimento di Romelu Lukaku che era lo scoglio a cui appigliarsi in una stagione di difficile transizione. Inzaghi con la proprietà dovrà parlare di piani e di progetti futuri. E qui arrivano i dolori perché i paletti economici imposti da Suning non si differenziano granché rispetto a quelli annunciati nella primavera del 2021 che avevano incrinato la fiducia di Conte nel progetto".

Anche nella prossima stagione, "a Inzaghi verrà chiesto di confermarsi in Europa (fondamentale per i conti del club il passaggio alla fase finale di Champions) e di arrivare tra le prime 4, obiettivi già centrati con gli interessi ma per nulla automatici se, come tutto fa pensare, la concorrenza sarà ben più qualificata nella prossima stagione".