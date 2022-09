"Alla fine Simone Inzaghi è stato accontentato. Dopo aver più volte ribadito nelle ultime settimane la necessità di avere un difensore centrale in più per rimpiazzare il partente Ranocchia ed essere uscito allo scoperto a microfoni unificati dopo la vittoria sulla Cremonese («Ho riferito a chi dovevo riferire che sto aspettando un difensore centrale»), ieri intorno alle 13 l’allenatore ha ottenuto l’agognato rinforzo, ovvero Francesco Acerbi". Anche Tuttosport evidenzia come, seppur nell'ultimo giorno di mercato, alla fine il tecnico nerazzurro ha avuto quello che chiedeva e ora la rosa è completa. Peraltro, sempre ieri sono stati piazzati in uscita anche Salcedo e Agoume, gli ultimi due esuberi rimasti, risparmiando circa 1,5 milioni lordi di ingaggi.