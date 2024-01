Due i dubbi principali di Inzaghi in vista dell'impegno di domani a Firenze. Secondo Tuttosport, ci sono da capire le scelte su Bastoni e Dumfries, entrambi non al meglio ma entrambi totalmente a disposizione. Acerbi e Darmian partono comunque in vantaggio. Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda la mediana: dal 1' sia Asllani che Frattesi, con Klaassen pronto a subentrare a gara in corso. Per l'albanese, peraltro, sarà la prima da titolare in questo campionato. Convocato anche Sensi: l'ultima in nerazzurro prima della partenza per Leicester.