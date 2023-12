Tuttosport sottolinea oggi, nel pezzo principale dedicato all'Inter, l'ottimo avvio di stagione in campionato e Champions e l'importanza della gara di stasera contro la Real Sociedad. Un successo riporterebbe il club a chiudere come primo nel girone, vale 2,8 milioni di euro (diventerebbero 65 in totale quelli incassati finora dalla Coppa) e sarebbe la prima volta dal 2011-12, allenatore Claudio Ranieri, con i nerazzurri davanti a tutti nel raggruppamento. Non finì benissimo, allora, perché i nerazzurri furono poi eliminati dall'Olympique Marsiglia.

Un pari o una sconfitta non cambierebbe i giudizi ma complicherebbe i piani per gli ottavi. Un successo varrebbe anche come carica in vista di Lazio-Inter del prossimo weekend.