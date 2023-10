E' cominciato l'esodo per i nazionali nerazzurri. Sono sedici quelli chiamati dai rispettivi ct, come sottolinea Tuttosport. Si è "salvato" Cuadrado, appena rientrato da un infortunio, ma c'è in più rispetto a settembre Carlos Augusto.

Per il brasiliano, l'ultima gara sarà a Montevideo alle 3 di notte ora italiana del 18 ottobre. Tre ore prima finirà la partita tra Cile e Venezuela per Sanchez. Per ultimo scenderà in campo Martinez, alle 5 del mattino del 18 ottobre finirà infatti Perù-Argentina. Tutti e tre saranno quindi a disposizione giusto per venerdì 20 quando ci sarà la vigilia di Torino-Inter.

Dato da sottolineare, "sarà la quarta volta consecutiva, comprendendo anche lo scorso campionato, che l’Inter giocherà il sabato alle 18 al rientro da una pausa per le Nazionali. Le sfaccettature del calendario sono numerose e quasi sempre gli incastri sono obbligati tenendo conto delle coppe europee e delle richieste delle tv".