Tuttosport, nonostante una prima che poco rende giustizia alla prova dell'Inter ("Per grazia ricevuta", il titolo che campeggia in alto) rende merito ai nerazzurri nell'articolo all'interno del giornale. Si ricorda, infatti, che i quarti di finale sono un traguardo mai raggiunto negli ultimi dodici anni. L'ultimo allenatore a farcela era stato Leonardo, oggi lo segue Inzaghi, che alla guida della squadra ha superato un Porto capace nel passato recente di superare al Do Dragao cinque italiane: Lazio, Napoli, Roma, Juve e Milan.