Tuttosport torna oggi sulla scialba prova di molti protagonisti durante Inter-Parma. Su tutti Correa, "con l’aggravante che all’ambiente nerazzurro è rimasto ben impresso l’importo messo sul tavolo per accaparrarsi il giocatore: 33 milioni". Ma sono andati male anche gli altri: "Gagliardini in mezzo al campo ha messo insieme un campionario di errori che sicuramente derivano anche dal suo recente scarso impiego, ma che han fatto rizzare i capelli a mezza San Siro. Gosens sull’esterno: non pervenuto. D’Ambrosio in difesa pure lui ha palesato qualche ruggine dettata forse da una lunga attesa in panchina.