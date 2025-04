Nell'analisi di Tuttosport si rende merito al Milan per la vittoria nl derby di ieri contro l'Inter, che consente di accedere alla finale di Coppa Italia. Dall'altro lato si sottolinea che vincere la Coppa Italia arricchirà eventualmente la bacheca, ma non salverà la faccia di una stagione.

Per contro l'inter non farà il triplete e ora deve evitare gli zero titoli. E dire che, si legge, l'Inter era partita meglio, mostrando un'essenza di squadra tanto quanto il Milan non ne aveva mostrata in avvio. Leao addirittura ridicolizzato da Bisseck, tanti tiri verso la porta avversaria ma che via via diventano "cruccio, pena e punizione" allorché i rossoneri passano alla prima occasione.

A proposito dei gol subiti, "nessuna notizia di De Vrij: ecco quanto Acerbi", sentenzia ancora il quotidiano.