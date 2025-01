Simone Inzaghi prepara per stasera un'Inter in formazione tipo. Per quanto possibile, viste le assenze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, rientrerà in attacco Marcus Thuram dal 1', al fianco di Lautaro Martinez, a 250 giorni esatti dall'ultima partita in cui hanno segnato assieme. Era il 10 maggio 2024, 5-0 a Frosinone. Ed era anche la settima partita in cui i due segnavano assieme, contro zero dell'annata in corso.

La sfida al Bologna nasconde diverse insidie. I felsinei hanno solo due punti in meno rispetto alla scorsa stagione a parità di match e ne hanno raggranellati 15 in trasferta. Lo scorso anno al Meazza hanno raccolto un 2-2 in campionato e una vittoria per 2-1 in Coppa Italia, mentre Italiano ha vinto a San Siro nel 2022/23 alla guida della Fiorentina, 1-0.