Nuove piste potrebbero portare a Barcellona, dove sono in uscita Pjanic (che Marotta ben conosce) e Depay, oltre che a Parigi. Tuttosport nomina Wijnaldum e Paredes, ma anche un possibile cavallo di ritorno come Rafinha e il giovane Kalimuendo, 20enne centravanti in prestito al Lens. Nel Bayern è in uscita Tolisso, ma sta guardando altrove, ma anche il 25enne Roca. Nel Chelsea, oltre a Lukaku, un vecchio pallino di Ausilio è Kovacic, "tuttocampista che il ds riprenderebbe di corsa".