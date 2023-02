Tuttosport evidenzia un dato interessante riguardo alle prestazioni dei nerazzurri dopo gli impegni di Champions . A seguito delle gare di Coppa, "l’Inter ha ottenuto 4 vittorie, battendo Torino (1-0), Sassuolo (2-1 al Mapei), Salernitana (2-0) e Sampdoria (3-0). Due le sconfitte arrivate prima di quella di ieri a Bologna , ma soltanto una (3-1 a Udine) imputabile alle fatiche di Coppa , considerato che il 2-0 subìto dalla Juve e Torino è arrivato dopo “l’amichevole” con il Bayern in cui Simone Inzaghi aveva utilizzato tutti i riservisti".

E allora la spiegazione di una gara del genere va ricercata "in un allarmante e diffuso calo di attenzione (e di rendimento) quando l’Inter incontra le medio-piccole, figlio evidentemente dell’idea che lo scudetto sia perso (e su questo non ci piove) che però si unisce a un’altra idea, quella che comunque un posto tra le prime quattro non sarà difficile conquistarlo".