La corsa per il campionato è ancora lunghissima e come scrive Tuttosport, Simone Inzaghi sa che nei primi due anni con lui in panchina la squadra ha avuto una flessione dalla 24a giornata in poi.

In più ci sarà la Champions League e il tecnico, si legge, ha tutta l'intenzione di difendere la finale raggiunta lo scorso anno senza perdere d'occhio l'obiettivo primario della seconda stella. Per questo l'ideale sarebbe prendere un vantaggio sulla Juve da poter gestire in primavera. Sarebbe più facile vincendo il derby d'Italia, ovviamente...