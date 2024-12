La classifica confortante in Champions League spinge Simone Inzaghi a tarare le scelte principalmente sul campionato, come riporta oggi Tuttosport nel giorno di Inter-Parma. Stessa formazione iniziale di Firenze con in più il ritorno in panchina di Carlos Augusto, mentre Acerbi è ancora fuori.

Di fronte il Parma, un potenziale 'trappolone', considerando anche che nelle ultime cinque in campionato è finita con 4 pareggi e 1 sconfitta. Ultima vittoria nel 2013 con Stramaccioni in panchina, 1-0 e gol di Rocchi. Inoltre finora il Parma ha perso una sola volta in trasferta in questo campionato e viene da una vittoria per 3-1 sulla Lazio.