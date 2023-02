L'Inter del futuro sarà più giovane e dal monte ingaggi sostenibile. Tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport , resiste quello di Tajon Buchanan del Bruges, individuato come sostituto di Denzel Dumfries : uno 007 incaricato da Ausilio mercoledì era al Jan Breydel Stadium per assistere al match di Champions con il Benfica, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza sull’esterno

In mediana è da valutare la posizione di Marcelo Brozovic, che però non diventerà un separato in casa. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per club e giocatore, a Milano punterebbero decisi su Yunus Musah del Valencia. A sinistra potrebbe invece fare le valigie Robin Gosens: per la sua eredità si valuta il profilo di Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen, mentre in difesa serve trovare un rimpiazzo di Skriniar. Il preferito è Tiago Djaló del Lille, ma attenzione anche all'opzione Benjamin Pavard.

"A chiudere il cerchio - conclude TS -, il ritorno - già deciso - di Giovanni Fabbian alla base dopo l’anno in prestito alla Reggina durante il quale il ragazzo è stato frequente oggetto delle chiacchierate tra Pippo e Simone Inzaghi. In rosa prenderà il posto lasciato libero da Roberto Gagliardini, che non rinnoverà il contratto".