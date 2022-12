Non solo Skriniar, in scadenza di contratto all'Inter ci sono parecchi giocatori e alcuni di questi saranno presto al tavolo con la dirigenza nerazzurra. Sicuramente Darmian, mentre per Dzeko si aspetterà febbraio. Incerto il futuro di D'Ambrosio, Cordaz e soprattutto Handanovic, come scrive Tuttosport.