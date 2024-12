Tuttosport insiste: l'Inter è fortemente interessata a Nico Paz. Uno scenario confermato sia dai positivi report degli osservatori nerazzurri che dal feeling esistente tra vice presidente Javier Zanetti, il gioiello del Como e suo papà Pablo. Il classe 2004 rispetta le linee guida di Oaktree ma intriga anche a livello tattico, con Inzaghi che - secondo il quotidiano - potrebbe plasmarlo come un 'nuovo Luis Alberto', che da trequartista puro è poi diventato una mezzala con il vizio dell'assist e del gol. "Lo stesso percorso che l'Inter immagina per Nico Paz che nelle idee dei dirigenti di Viale della Liberazione potrebbe raccogliere, in campo, l'eredità di Mkhitaryan", scrive TS.

Zanetti è già al lavoro, assicura il quotidiano, anche se va ricordato che il ragazzo resta sotto il controllo del Real Madrid, che a giugno pare intenzionato ad esercitare la recompra da 12 milioni per riprenderlo dal Como.

