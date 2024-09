Tuttosport evidenzia oggi le difficoltà di un reparto come quello di centrocampo che dovrebbe essere il perno dell'Inter e che invece nel derby è stato irriconoscibile.

Ampiamente giustificati i cambi, per il rendimento e perché erano ammoniti, di Mkhitaryan e Calhanoglu, ma chi è entrato non ha fatto meglio e alla fine è uscito anche Barella per un problema muscolare. L'azzurro dovrebbe avere solo un affaticamento muscolare, i prossimi allenamenti diranno se saranno disponibilii per Udine, in ogni caso a naufragare sono stati soprattutto gli altri due.

Il turco ha avuto un avvio di stagione contrastato, ha accusato per ora il peso della fatica, mentre l'armeno sta lavorando ad Appiano dal primo giorno di ritiro e la sua involuzione ha contorni misteriosi. Già a Genova alla prima di campionato era apparso in difficoltà. Nel derby è andato ancora peggio perdendo la palla dell'1-0.

Non è escluso che a Udine si riveda Zielinski dal 1', mentre per quel che riguarda Asllani e Frattesi non ci sono risposte lusinghiere. L'albanese sembra una pallida controfigura di Calhanoglu, mentre l'azzurro è un formidabile assalitore ma non è uno che lega il gioco, fondamentale nel disegno tattico di Inzaghi. Secondo il quotidiano, con questa Inter ci azzecca poco e sarebbe stato forse meglio cedere alle lusinghe della Roma.