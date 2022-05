Un lunedì intenso per la dirigenza interista . Tuttosport scrive dell'ottimismo che trapela in casa nerazzurra per le situazioni di Paulo Dybala e Ivan Perisic .

Il croato svolgerà oggi gli esami per l'infortunio al gemello mediale della gamba destra. Nel frattempo il suo entourage è stato ieri a colloquio con la dirigenza dell'Inter, che ha alzato ulteriormente l'offerta arrivando a 5,5 milioni di euro l'anno per due stagioni comprensivi di bonus. Di fatto è lo stesso ingaggio delle ultime annate. Il responso del giocatore dovrebbe arrivare entro venerdì. "Se Perisic rinnoverà, l’Inter potrà ragionare con maggiore serenità sulle offerte per Dumfries , anche perché Inzaghi vorrebbe provare il croato anche a destra, considerando che a sinistra andrà trovato il modo di lanciare con continuità Gosens, il grande colpo del mercato di gennaio", riporta Tuttosport.

Poi c'è il capitolo Dybala. Ieri era al Meazza all'evento di Eto'o. Ha incontrato Zanetti, i due si sono abbracciati e poi affrontati in campo. "L'Inter rimane fiduciosa, Dybala ha dato la sua preferenza al club nerazzurro: l'offerta da 5.5/6 milioni di base più 3 di bonus è stata presentata".