Il mal di pancia di Frattesi che agita il mercato di gennaio e i recenti infortuni di Mkhitaryan, Bisseck, Calhanoglu e Correa. Tuttosport non ha dubbi: l'Inter fa visita al Venezia nel momento più duro della stagione, immediatamente successivo all'amaro ko di Riad in Supercoppa. "La vigilia più dura dall’estate 2023 - si legge in uno stralcio del pezzo del quotidiano torinese -. Da diciotto mesi, ovvero dal post Manchester City-Inter, giorno zero della cavalcata nerazzurra verso la seconda stella arrivata nell’aprile 2024, Simone Inzaghi non viveva una settimana del genere".

Nelle ultime ore, ad Appiano Gentile, anche il presidente Beppe Marotta ha provato intervenire sulla testa dei giocatori, ponendo l'accento sull'importanza del vincere oggi in Laguna. Nonostante le tante assenze e una formazione inedita.