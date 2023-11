Torna tra i convocati Marko Arnautovic, un rientro importante per i nerazzurri soprattutto in termini di rotazioni. Come specifica Tuttosport, finora l'austriaco ha raggranellato sette presenze con un solo assist per un totale di 233 minuti. Cerca ancora il primo gol ufficiale con l'Inter, che non segnò nemmeno nel 2009-10, ma certamente non sarà titolare nella gara di stasera. L'obiettivo più ampio è quello di dimostrare di poter essere utile alla causa.