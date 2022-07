Per il resto, Stefano Sensi firmerà oggi il suo contratto con il Monza e si trasferirà in prestito secco, così come Ionut Radu alla Cremonese. "L’Atalanta vuole Pinamonti (e il ragazzo ha messo la Dea in cima alle proprie preferenze), ma manca la quadra tra le due società, ci sarà da trattare insomma - aggiunte TS -. Un po’ come per Correa al Napoli, col giocatore che pesa al bilancio interista per circa 24.5 milioni".