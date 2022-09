Sono stati i "senatori" a salvare l'Inter e Inzaghi nella difficile gara contro il Torino. Come scrive Tuttosport, Contro il Bayern era stato escluso Handanovic, così come Barella, mentre erano rimasti in campo Brozovic e Lautaro. Tutti giocatori fondamentali nell'ultima di campionato: "Il portiere con le parate che hanno tenuto a galla la squadra fino all'85' (in particolare quella su Vlasic nel primo tempo e su Radonjic nel finale), quindi gli amici Barella e Brozovic bravi a confezionare il gol-partita dopo una prestazione opaca". Viene citato anche "Lautaro Martinez che non ha trovato il gol, ma ha lasciato sul campo cuore e gambe. "All'appello adesso manca Skriniar, uno dei capitani della squadra: lo slovacco è reduce da un'estate sulle montagne russe col corteggiamento del Psg, una cessione quasi annunciata e poi bloccata, un grave infortunio da smaltire e una condizione psico-fisica da ritrovare", si legge ancora sul quotidiano.