Oltre alle situazioni nel reparto arretrato (e a quella di Dzeko) entro fine stagione dovranno essere valutate le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto negli altri reparti. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, a febbraio si parlerà di e con Gagliardini e D'Ambrosio, mentre per Lukaku (che è stato ceduto ai nerazzurri per un solo anno) si valuta l'opportunità di un prestito bis dal Chelsea e per Bellanova dovrebbero essere versati i 7 milioni del riscatto al Cagliari (che ne ha già avuti 3). Per Handanovic si vedrà con il giocatore se vuole continuare o no: l'Inter rispetterà la decisione. Appuntamento a fine stagione anche per l'altro portiere, Alex Cordaz.