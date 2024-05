Il rinnovo di Lautaro Martinez è la prima "grana" per Oaktree. L'argentino, dice il suo procuratore (nell'esclusiva a FcInterNews.it, LEGGI QUI) ha parlato di quanto il giocatore si trovi benissimo all'Inter e dall'altra parte ha sottolineato come si aspetti un trattamento adeguato.

Come sottolinea oggi Tuttosport, Camaño ha parlato di giocatori che prendono di più e hanno reso meno. Non ha fatto nomi ma è facile pensare ai 10 milioni di Osimhen o i 9 di Vlahovic che ne percepirà 12 la prossima stagione, ma anche Leao o Rabiot che ne prendono 7 (Lautaro al momento è a 6). Settimana prossima è in programma un incontro tra dirigenza e agente.