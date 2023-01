L' Inter attende l'offerta del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar , ma serve qualcosa in più di dieci milioni, ne servono almeno venti o quindici per poterne almeno parlare e la proposta deve arrivare in tempo utile per poter acquistare un sostituto. Tre eventi, come spiega Tuttosport che devono concatenarsi e che vedono in campo anche Tiago Djalò e il Lille , club che ha in mano il cartellino del portoghese e vuole 15 milioni per lasciarlo andare.

"Per questo motivo sarà più facile - magari da febbraio - ragionare in ottica estiva. Opzione che non spiacerebbe a Roberto Sistici , procuratore di Skriniar: visto che il premio alla firma sarebbe decisamente assottigliato nel caso in cui il Psg dovesse decidere di acquistare Skriniar. Christophe Galtier vuole avere il centrale per puntellare la difesa in vista del match di Champions col Bayern ma anche per blindare il primo posto in Ligue 1 e per questo motivo la vicenda potrebbe avere un punto di svolta in qualsiasi momento", riporta il quotidiano.