Roberto Gagliardini non ha nascosto, nel post-partita di Inter-Verona, di ambire a un minutaggio superiore rispetto a quello degli ultimi anni. Le sue parole ("Non è facile giocare poco e non ho più intenzione di avere questo minutaggio") fanno da preludio a un addio ormai prossimo. Secondo Tuttosport non è escluso che a gennaio si muova qualcosa anche se il quotidiano definisce "difficile" questa eventualità.