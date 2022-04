Tuttosport offre oggi un focus sulla sperimentazione che dal mese di aprile sta avvenendo nel campionato italiano Under 18, riguardando una nuova regola sul fuorigioco. In pratica si è tornati al concetto di "luce", come succedeva in passato, con alcuni correttivi (spiega il quotidiano) legati "alla posizione dei piedi a terra dei giocatori coinvolti nell’incrocio delle linee".

Il risultato è che sono stati finora annullati il 50% di gol in meno. A fine stagione a Zurigo verrà valutato l'esperimento. "Per capire se questa fase sperimentale porterà a una pronuncia ufficiale dell’International Board occorrerà rivedere le immagini delle partite del campionato giovanile italiano, in modo da far capire agli esperti della Fifa se è corretto cambiare la norma".