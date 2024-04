L'uomo decisivo dalla panchina, come il sesto uomo del basket. Così Davide Frattesi viene definito da Tuttosport sull'edizione cartacea di oggi. Sempre decisivo, con capacità di incidere, soprattutto all'ultimo respiro.

Cinque gol in campionato, sette in stagione. Tanti per uno che gioca così poco. Preziosissimo, gettato nella mischia da Inzaghi quando serve ribaltare il risultato. Nella partita di ieri ha avuto già tre chance al 71', 7'' e 90', prima di segnare al 95'. Fanno sette gol e cinque assist in poco più di mille minuti in stagione.