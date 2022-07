Riccardo Ferri è tornato a casa. Nella squadra in cui ha giocato fin dal settore giovanile e per tanti anni in prima squadra, vincendo lo scudetto dei record e tanti altri trofei. "Ora Ferri può aprire un nuovo ciclo - riporta Tuttosport - A poche settimane dal via della nuova stagione, avrà quindi il compito di fare da trait d’union tra la squadra, intesa come lo staff tecnico facente capo a Simone Inzaghi e i calciatori, e la società. Toccherà a lui far coincidere le esigenze del proprio allenatore con quelle della squadra e della società che lo ha scelto in prima persona per la sua storia, per la sua leadership, per la sua esperienza. Riccardo seguirà come un’ombra Inzaghi, si siederà al suo fianco in panchina, cercherà di risolvere tutti gli eventuali problemi che potrebbero nascere all’interno dello spogliatoio".