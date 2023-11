Nella lotta scudetto si infila uno Juventus-Inter in calendario, proprio al rientro dalla sosta. Gara tra le due squadre oggi rispettivamente prima (i nerazzurri) e seconda (i bianconeri) in campionato, con le opposte fazioni che si rimandano verbalmente la palla della "favorita" della stagione.

Tuttosport ha provato a dare un indicatore economico per entrare nella disputa, analizzando le ultime cinque campagne acquisti di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Atalanta, Roma e Fiorentina. Dal 2019 in poi l'Inter ha il deficit più ridotto tra acquisti e cessioni, un passivo di appena 6 milioni al netto delle operazioni del settore giovanile, quindi potrebbe anche essere inferiore se non in pareggio. Pesano in positivo le cessioni più redditizie come quelle di Lukaku, Hakimi, Onana.

Tutte le altre squadre viaggiano con deficit, su questo parametro, molto maggiori: il Napoli -106,4 milioni, la Juventus -168,4 milioni, il Milan -214,1 milioni. Questo perché le rivali hanno talvolta comprato meno, ma anche ceduto molto meno. L'Inter ha introitato dalle cessioni 431,2 milioni, i rossoneri solo 169,5. La Juve ha invece messo in cassa 546,8 milioni, ma ne ha spesi 715,2. C'è anche chi ha chiuso in attivo, l'Atalanta a +48 e la Fiorentina a +40,5, mentre le romane hanno finito la Roma a -16,3 e la Lazio a -59,5.

L'altro indicatore è il monte ingaggi lordo e qui l'Inter è a 115 milioni dietro solo alla Juventus con 121,5, alle spalle ci sono la Roma a 102,9, il Milan a 86, quindi Lazio (73), Napoli (69), Fiorentina (59) e Atalanta (44,9).