Dybala è ancora in attesa, dell'Inter ma non solo: "La Joya attende la chiamata giusta" spiega Tuttosport che parla di scalpitante voglia dell'argentino di "tornare protagonista da subito, al centro di un progetto importante". L’ultimissima squadra a farsi avanti è stata il Napoli, ma sullo sfondo restano la Roma e soprattutto la Beneamata. Intanto, dalla palestra personale dell'argentino in quel di Torino, "un po’ di sana malinconia" assale l'ex dieci bianconero, numero questo passato sulle spalle del neo-arrivato Paul Pogba. "Insieme sarebbero stati dinamite pura" si legge su TS, ma guardarsi indietro e rimuginare serve a poco: "Dybala ora sfoglia la margherita: aspetta Inter e Milan, valuta Napoli e Roma, ma la sensazione è che andrà dove lo sceglieranno. Con tutta la convinzione del mondo, senza un briciolo di dubbio sulle condizioni fisiche e sul reale apporto che potrà dare alla causa che sposerà. Chi prende la Joya adesso lo fa per amore: delle sue giocate, della sua classe, della sua voglia di dimostrare di essere un leader tecnico. Dal potenziale indiscutibile".