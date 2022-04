Dopo le indiscrezioni di ieri trapelate dalla Catalogna, anche Tuttosport pone l'Atletico Madrid come la possibilità ad oggi più concreta per il futuro di Paulo Dybala. "Ad ora non sembra una questione riassumibile a un duello riservato esclusivamente a Inter e Atletico, ma non stupirebbe se alla lunga fossero quei due lì a contendersi il gioiello - si legge -. Di sicuro, in questo momento sono tra i club più interessati all’argomento Dybala, con il Barça alla finestra, Arsenal e Tottenham sullo sfondo quali esponenti di una Premier League che in partenza non intriga Paulo mentre il Paris Saint-Germain è un’ombra che non decollerà se Leo Messi stabilirà di riprovarci l’anno prossimo".