La storia tra Beppe Marotta e Paulo Dybala inizia quasi dieci anni fa. Come ricorda oggi Tuttosport, è stato uno dei colpi più importanti quando l'attuale presidente dell'Inter è diventato un dirigente della Juventus. E' stato anche a un passo dall'Inter nel 2022, ma Zhang pose il veto al doppio arrivo Dybala-Lukaku.

La storia inizia però quando a 22 anni Dybala segna 13 gol in 34 partite all'età di 22 anni ed è il pezzo pregiato del mercato. La spunta la Juventus per 32 milioni di euro più bonus. La Juve lo soffia proprio all'Inter. Poi nel 2018 Marotta diventa dirigente nerazzurro e nel 2022 l'Inter prova a prendere il giocatore a zero. Ci sono un paio d'incontri con l'agente Jorge Antun, sembra tutto fatto ma arriva lo stop di Zhang. E ancora a luglio 2023 Marotta fa una telefonata a Dybala per capire come sta alla Roma, subito dopo il tradimento di Lukaku. Ma anche allora non se ne fece nulla.