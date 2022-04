L'opzione Serie A resta la prima nella testa di Paulo Dybala . Lo sostiene oggi Tuttosport , secondo cui l'argentino vuole prendersi una rivincita sulla Juventus dopo la decisione di non rinnovargli il contratto. Le sirene da Spagna, Inghilterra e Francia sono forti e alla fine il giocatore sceglierà la piazza che gli garantirà "maggiore spazio e un ruolo da protagonista". Per questo l' Inter sembra essere la destinazione migliore, ma Beppe Marotta sta valutando le insidie di un possibile investimento.

Tra queste c'è la corte di Diego Simeone, estimatore di vecchia data della "Joya" a cui servirà quasi certamente un attaccante visto che Suarez andrà quasi certamente via e Cunha non ha convinto del tutto. Per contro, il "Cholo" potrebbe decidere di puntare su Lautaro Martinez e aprire così le porte del trasferimento di Dybala in nerazzurro. Altre piste portano al PSG, al Tottenham, all'Arsenal e al City. Più difficile pensare a Roma e Napoli in Italia.