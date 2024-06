L'Aston Villa sta preparando l'offerta per Denzel Dumfries. Dovrà essere convincente, scrive Tuttosport, perché Simone Inzaghi non vuole privarsi dell'esterno e in caso di offerte al ribasso non è escluso che i nerazzurri decidano di andare a scadenza piuttosto che perdere un titolare.

In caso di "offertona", invece i nomi sul taccuino sono quello di Sugawara, ma l'AZ Alkmaar vuole monetizzare, e di Ndoye, per il quale il Bologna potrebbe accettare una formula "creativa". L'idea è quella di prendere un giocatore con caratteristiche iper-offensive, diverse quindi da quelle di Darmian.