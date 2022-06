Il futuro di Federico Dimarco sembra legarsi sempre di più a quello dell'Inter. L'esterno ha da poco firmato l'estensione contrattuale e nell'ultima partita con l'Italia (in Nations League contro l'Inghilterra) ha guadagnato ulteriori consensi. "L’interesse del Torino, dove Juric volentieri lo riprenderebbe ai propri ordini, è una sirena alla quale non è stato prestato orecchio in quel di Milano", scrive Tuttosport. Anche in virtù di un mercato che vedrà probabilmente andare via diversi difensori (Ranocchia e Kolarov in scadenza, ma non solo) il giocatore sembra destinato a restare a Milano.