Nicola Zalewski, unica new entry dell'Inter nel mercato di gennaio, può essere la vera arma in più di Inzaghi in questa seconda parte di stagione. E può avere subito una nuova occasione per dimostrarlo. Dopo aver bagnato l'esordito in nerazzurro con l'assist di petto nel finale del derby, l'ex Roma potrebbe partire dall'inizio luneì sera a San Siro contro la Fiorentina.

Secondo Tuttosport il suo battesimo tra i titolari contro i viola non è da scartare anche viste le condizioni di Dimarco, che ieri non si è allenato col gruppo perché ancora febbricitante. Scontato il suo ingresso a gara in corso se dovesse invece partire dalla panchina.