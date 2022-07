Trova ampio spazio sui quotidiani di questa mattina la vicenda riguardante i pagamenti in ritardo di Digitalbits all'Inter. "Gli accordi presi sono importanti: ballano 85 milioni per 4 stagioni. I problemi emersi non incidono sul bilancio chiuso a giugno (con un passivo da 140 milioni) ma è evidente che, nel caso in cui la situazione non si dovesse sbloccare, potrebbe rendersi necessario trovare un nuovo sponsor di maglia - si legge su Tuttosport -. Questa, ovviamente, è l’extrema ratio anche se potrebbe essere d’aiuto la maxi pausa autunnale per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Il quadro non è esattamente incoraggiante perché XDB, il bitcoin legato a DigitalBits vale oggi un decimo rispetto a settembre quando era stato sottoscritto il contratto con l’Inter".